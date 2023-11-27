«الوطنية للانتخابات» تعلن آخر موعد لإخطارها بممثلي مرشحي الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء المهلة الممنوحة لمرشحي رئاسة الجمهورية 2024 بممثليهم في لجان الاقتراع داخل البلاد يوم الأربعاء المقبل.

إخطار الوطنية للانتخابات بممثلي المرشحين

ووفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه يجب على كل مرشح للانتخابات الرئاسية إخطار الهيئة قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع وتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التى يطلب تعيينهم فيها، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها.

شروط ممثلي المرشحين

وعن شروط ممثلي المرشحين، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات بعض الشروط وهي أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية.

بداية عملية الاقتراع

وتبدأ عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالخارج في أيام 1 و2 و3 ديسمبر حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين، ويُجرى تصويت الخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.