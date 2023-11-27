خبير اقتصادي: مصر تحولت إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر لها دور كبير في إنتاج الطاقة المتجددة والمتنوعة من طاقة مزارع ورياح وشمسية، ما جعلها فريدة؛ لأن لديها البنية الأساسية لإنتاج الهيدروجين صناعيًا.

التحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة المتجددة

وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر استطاعت من خلال استضافتها لمؤتمر (cop27) في نهاية العام الماضي، تسليط الضوء على أول مشروع صناعي منتج في السخنة، وهذا ما وجه عيون العالم إلى ما تمتلكه مصر من بنية قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر، واستطاعت أن تتحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة.

وأكد أن مصر متميزة في إنتاج الطاقة المتجددة، وهذا مؤشر جيد لكي يجري بها استثمارات أجنبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى توسط مصر الـ3 قارات وجعلها متميز بالبنية التحتية لإنتاجها، رغم أن القارة الأفريقية دائمًا تشهد أزمات نتيجة تغير المناخ، وكذلك تصاعدا بكل لحظة.