عاجل.. تفاصيل زيارة إيلون ماسك إلى إسرائيل.. أبرم اتفاق بشأن غزة

أعلنت إسرائيل أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اتفق مع بنيامين نتنياهو لاستخدام اتصالات ستارلينك التابعة لشركته «سبيس إكس» في قطاع غزة، وذلك خلال زيارته إلى إسرائيل، بحسب «رويترز».

وقال مكتب «نتنياهو» إن ماسك خاض جولة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، لمناقشة الجوانب الأمنية للذكاء الاصطناعي، واستمع إلى الأحاديث بشأن ما حدث يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي.

محادثة صوتية عبر «إكس» بين «نتنياهو» و«ماسك»

وتتضمن رحلة إيلون ماسك أيضًا عرضًا لمونتاج مدته 44 دقيقة لما حدث يوم 7 أكتوبر، ومحادثة صوتية مع «نتنياهو» نشرها رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر منصة «إكس»، واجتماعات مع وزير الحرب في حكومة الاحتلال بيني جانتس والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

ولم يعلق إيلون ماسك عن زيارة إسرائيل حتى الآن، ولم يعلَن أي نتائج عن زيارته.