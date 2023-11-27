أنباء عن وجود 3 فرنسيين على قائمة المفرج عنهم اليوم من غزة

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن ثلاثة قُصر فرنسيين إسرائيليين مدرج أسماؤهم على قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم مساء اليوم ضمن اتفاق الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

أسماء الأشخاص المفرج عنهم

وكانت عائلات إيتان (12 عاما)، وسحر (16 عاما)، وإيريز (12 عاما)، أكدوا لوسائل إعلام فرنسية أن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بأسماء أبنائهم مدرجين على قائمة الرهائن الـ11 الذين ستفرج عنهم الفصائل الفلسطينية.

وقالت جوسلين جولدابر، جدة إيتان البالغ من العمر 12 عاما، لوسائل إعلام فرنسية: «لم تعد هذه شائعات، فقد تم إرسال قائمة مدرج عليها الأسماء الموجودة حاليا في إسرائيل تتجه نحو الحدود».