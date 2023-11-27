نقيب البترول: نجحنا في تأهيل 4 آلاف متدرب خلال 5 سنوات

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، فعاليات الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لاعتماد نتائج الأعمال وبحث خطة تطوير آليات العمل النقابي، والبرامج والأنشطة التي تقدمها النقابة العامة لخدمة العاملين.

جاء ذلك بحضور أحمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، وأمين عام الجمعية العمومية وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول.

بدأت فعاليات الجمعية بتلاوة قرآنية ثم قام ألأحمد السروجي الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول بافتتاح واستعراض نشاط الجمعية، وإعلان حضور النصاب القانوني للجمعية العمومية، ورحب الأمين العام لنقابة البترول بالحضور وعرض ما تم إنجازه خلال الدورة النقابية داخل اللجان النقابية بالشركات، مشيدا بدور الأمانات العامة بالنقابة، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات النقابة العامة للعاملين بالبترول، وفيلم تسجيلي عن إنجازات قطاع البترول.

وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ونقيب البترول، خلال كلمته للحضور أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة العامة للعاملين البترول: «إنه لمن دواعي سرورنا جميعاً حرص الوزير المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقبول دعوتنا له بحضوره اليوم معنا ليشاركنا اللقاء من داخل مقر النقابة العامة وتلك هي المرة الثانية التي يشرفنا فيها بالزيارة لهذا المقر والذي كان له أيادٍ بيضاء بالمساهمة في تطويره بتقديم الدعم المادي والمعنوي لنجلس سويا اليوم في هذا الصرح العملاق الذي يليق بقيمة ومكانة نقابتنا العريقة وعمالها المتميزين».

وأضاف محمد جبران: «نقابتنا العامة للعاملين بالبترول هي إحدى أهم وأكبر النقابات العمالية فى مصر فلها تاريخ عظيم يمتد إلى ستة وستين عاما من العمل والجهد والكفاح لقيادات نقابية عمالية نفخر بأننا نستكمل مسيرتهم وطريقهم في خدمة عمال قطاع البترول سعيا للدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم، وكما كان لنا الحرص على تطوير المكان حرصنا أيضا على مدار السنوات السابقة للعمل على تطوير العامل البشرى فقد وضعنا خططا تدريبية حديثة».

وتابع جبران، خلال الخمسة سنوات السابقة نجحنا في تدريب وتأهيل ما يجاوز الأربعة آلاف متدرب وكان هذا حرصا منا على خلق جيل نقابي يعمل بأدوات واليات العصر الحديث وأن يكون قادرا على خوض جولات التفاوض بما يخدم مصلحة الطرفين العمل والعاملين، كما حرصنا على تطوير كافة الخدمات النقابية المقدمة لمشتركيها بما يليق بمكانتهم المتميزة.

إنجازات غير مسبوقة لقطاع البترول

واستطرد: لقد كان لقطاع البترول المصرى إنجازات غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية شهدنا طفرة في الاستكشافات لحقول الزيت والغاز وشهدنا طفرة في استكمال شبكات توصيل الغاز الطبيعي للقرى والمحلات والمصانع والشركات في كافة ربوع الجمهورية وتقسيط تلك الخدمة للمواطن البسيط لرفع الأعباء عن كاهله.

جبران يشكر جميع أعضاء الجمعية العمومية

وحرص محمد جبران، علي تقديم الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية قائلا: لا يفوتنا وسط هذا الجمع الطيب أن نشكر لكم جهودكم خلال الفترة الماضية من عمر البلاد فقد كنتم دائما على قدر المسئولية داعمين لبلدكم ومساندين لقياداتها من أجل تحقيق خططنا نحو التنمية والإستقرار، وكما تعودنا منكم على دوركم الوطني الذي يعبر عن الإخلاص والإنتماء فإننا نقترب من موعد الإنتخابات الرئاسية ونحن نثق بكم وبعمالنا بأنه سوف يكون لنا دورا هاما من خلال المشاركة والتوافد إلى صناديق الإقتراع أنتم وعائلاتكم وأصدقائكم لتحرصوا على الإدلاء بأصواتكم لتعكسوا صورة مصر الحضارية امام العالم اجمع فشاركوا بكل قوة