إسكان البرلمان: توجيه رئاسي ببحث قانون الإيجار القديم في دور الانعقاد الحالي

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مناقشة قانون الإيجارات القديم أحد أولويات الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمس الشعب أجمع، ونريد اعداد قانون متوازن يحقق العدالة للطرفيين.

هناك إصرار على اقتحام قانون الإيجارات القديم

وتابع «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الإثنين، إن هناك إصرار على اقتحام قضية الإيجارات القديمة مع دور الانعقاد الحالي، وتوجد الكثير من المشروعات المقدمة من النواب لتعديل هذا القانون، وننتظر مشروع الحكومة لتعديل هذا القانون، مشيرًا إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم هو توجيه رئاسي، مشيرًا إلى أن قانون الإيجارات القديم فريد من نوعه في مصر، ولا يوجد مثيل له في العالم، مضيفًا أنه لا يوجد حصر دقيق للثروة العقارية في مصر، وكل الجهات تصدر أرقاما تقديرية وليست حقيقية، مشددًا على ضرورة إعداد الرقم القومي للعقار، لكي يكون العقار في مصر رقم مماثل للرقم القومي للبطاقة الشخصية.

الرقم القومي للعقار سيقوم بتسجيل كافة المعاملات التجارية

وأشار إلى أن الرقم القومي للعقار سيقوم بتسجيل كافة المعاملات التجارية على العقار، وهذا الرقم سيحتوي على إحداثيات العقار، وهو بمثابة نقلة نوعية في رصد الحركة العقارية بمصر.

وأضاف، هناك إشكالية في اشتراطات البناء في المدن، مشيرًا إلى أن اشتراطات البناء عطلت الحركة العقارية في المدن، وأُثرت على الحركة العمالية العاملة في العقارات بشكل سلبي، وهذا أحد أسباب البطالة الموجودة الأن.