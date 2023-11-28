«شؤون الأسرى الفلسطينيين»: ارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 3290 منذ 7 أكتوبر

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، ارتفاع عدد المعتقلين على يد القوات الإسرائيلية، إلى 3290 فلسطينيا، منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن الاحتلال قام باعتقال 35 فلسطينيا بالضفة الغربية.

أفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال دمرت طريق السوق داخل مخيم بلاطة، فيما أطلقت المقاومة في مخيم عسكر النار على قوات الاحتلال وآلياتها وفجرت عبوات ناسفة باتجاهها، فيما أضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إسلام فارس، وطالبة جامعية تسكن في منزلها في طلس شمال نابلس.

وقالت إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين، وداهمت منازل السكان واعتقلت عددا من المواطنين بهدف الضغط على أقاربهم للاستسلام، فيما قامت آليات عسكرية إسرائيلية بتجريف طرقات البلدة، موضحة أنها دمرت، ثم واجهوا مقاتلي المقاومة.