رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«شؤون الأسرى الفلسطينيين»: ارتفاع حصيلة المعتقلين إلى 3290 منذ 7 أكتوبر

كتب:

هانى حسن
11:39 ص | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، ارتفاع عدد المعتقلين على يد القوات الإسرائيلية، إلى 3290 فلسطينيا، منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن الاحتلال قام باعتقال 35 فلسطينيا بالضفة الغربية. 

أفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال دمرت طريق السوق داخل مخيم بلاطة، فيما أطلقت المقاومة في مخيم عسكر النار على قوات الاحتلال وآلياتها وفجرت عبوات ناسفة باتجاهها، فيما أضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إسلام فارس، وطالبة جامعية تسكن في منزلها في طلس شمال نابلس.

وقالت إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين، وداهمت منازل السكان واعتقلت عددا من المواطنين بهدف الضغط على أقاربهم للاستسلام، فيما قامت آليات عسكرية إسرائيلية بتجريف طرقات البلدة، موضحة أنها دمرت، ثم واجهوا مقاتلي المقاومة.

اقرأ المزيد:

«شؤون الأسرى»: قطاع غزة دُمر بسلاح أمريكي.. وواشنطن أمام اختبار حقيقي

«شؤون الأسرى»: مصر بلدنا الثاني.. ودورها كبير ومشرف تجاه القضية الفلسطينية

«شؤون الأسرى الفلسطينيين»: العدد الأكبر للأسرى المفرج عنهم اليوم سيكون من الأطفال

هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: ثمة تلاعب إسرائيلي بصفقة التبادل
بقلم هانى حسن