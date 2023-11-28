فيديو لمستشفيات الصين يثير قلق العالم.. فيروس غامض يصيب الأطفال

مع دخول أول موسم شتاء كامل منذ رفع القيود المفروضة في الصين على خلفية اكتشاف فيروس كورونا المستجد، تواجه الصين ارتفاعًا كبيرًا في حالات أمراض الجهاز التنفسي، وتحديدا بين الأطفال، ما أثار الذعر في العالم خلال الأيام الماضية، من ظهور فيروس جديد.

فيديو صادم لمستشفيات الصين بعد انتشار فيروس غامض.. هل هناك وباء جديد؟

«فيديو صادم» نشرته «Indian express» داخل مستشفيات الصين، والتي ظهرت وهي تكتظ عن آخرها بالمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، إذ كشف المركز الوطني للأنفلونزا في الصين أن معدل اكتشاف فيروس الأنفلونزا يتزايد في كل من المقاطعات الجنوبية والشمالية، مع كون النوع الفرعي A (H3N2) هو الأكثر شيوعا، يليه النوع B (فيكتوريا).

تصريحات صادمة لوالدين أحضرها طفلهما المريض إلى مستشفى بكين للأطفال، كشفت حجم المأساة التي تعيشها الصين في الوقت الحالي، بحسب ما ذكرت صحيفة «جلوبال تايمز»، حيث كان المستشفى مكتظًا بأكثر من 300 مريض، ما جعلها تنتظر أربع ساعات لرؤية الطبيب.

العالم يصف الفيروس بـ«الغامض» والصين تنفي

ارتفاع أعداد الإصابات، أثار الذعر في العالم، ووصفته صحف عالمية بـ«الفيروس الغامض»، ما تسبب في طلب منظمة الصحة العالمية من الصين المزيد من المعلومات، مستشهدة بتقرير عن مجموعات من الالتهاب الرئوي غير المشخص بين الأطفال أعده برنامج مراقبة الأمراض الناشئة.

حالة القلق التي سيطرت على العالم، أجبرت السلطات الصينية على إصدار بيانا توضيحيا، أكدت خلاله أنه لم يتم اكتشاف أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة غير الموسمية، محذرة من احتمال لموجة ثانية تبلغ ذروتها خلال عطلة رأس السنة الجديدة.

من جانبه وصف كولين روج الباحث والكاتب الأمريكي المتخصص في الشؤون الدولية، الوباء الذي ضرب الصين بأنه «فيروس غامض»، موضحا عبر حسابه على موقع «X»: «يجتاح الالتهاب الرئوي الغامض الصين مما يتسبب في إرباك الناس للمستشفيات»، موضحا: «المسؤولون الصينيون يطالبون الآن الناس بارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل، وتحاول وزارة الصحة الصينية التقليل من خطورة المرض».