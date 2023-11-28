أحمد ثروت: والدي علمني درسا يوم زفافي

أعرب أحمد ثروت عن امتنانه الشديد لوالده المطرب محمد ثروت، وذلك بعد أيامٍ قليلة من احتفاله بزواجه من لمى الشواربي، قائلًا: «أبويا العظيم علمنا درسا في يوم كتب كتابي، إن الحنين ربنا بيحن عليه».

أحمد ثروت: عشت سنة صعبة

وكتب أحمد ثروت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «الحمد لله ربنا خلاني أشوف دموع الفرح بدل دموع الحزن، اللي كانت بسبب ظروف مرضي السنة اللي فاتت دي كلها في عين أبويا وأسرتي بعد سنة من أصعب سنين حياتنا.. ربنا كرمني أني أقدر أفرح أهلي وأهل لمى».

وأضاف «أول ما شفت الصورة دي لقيتها بتلخص وبتحكي حاجات كتير أوي، بتحكي عن أب عظيم، شال عيلة كاملة فوق كتافه سنين، وضحى بكل ما يمكن عشان أسرته تكون مبسوطة ومطمنة، وفي أحسن حال، وكان ومازال أحن أب، وعن أم كان كل شغلها الشاغل ولادها وجوزها واستحملت كتير، وكانت عمود للبيت كله، وعن أخت كانت وما زالت السند والصديق في الفرح والكرب، وعن زوجة ربنا رزقني بيها فعلاً يا رب أكون أستحقها».

أحمد ثروت: «أبويا صاحب الفضل عليا»

وتابع «كل اللي حابب أقوله، إن لو ربنا كرمني بشيء حلو أو بعتلي رزق أو شفاني من مرضي فده بسبب الخير اللي عمله وبيعمله دايماً الراجل العظيم ده.. أبويا محمد ثروت.. ربنا يديك الصحة ويقدرني إني أعوضك وأبدلك أي ذكرى حزينة أو صعبة بفرح وسعادة».