ضبط 62 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بعمل حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 62 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشار دايرة في بيان له أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم الثلاثاء العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير بخصوص الرقابة على المخابز و الأسواق.

وأوضح أنه تم تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل المنزلة، نبروه، شربين، مركز المنصورة.

وأكد على قيام الحملات بتحرير عدد من المخالفات كالآتي:

عدد 1 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

عدد 1 محاضر تجميع دقيق بقيمة «3 شيكارة».

عدد 1 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

عدد 1 محاضر عدم اعطاء بون صرف.

عدد 2 محاضر عدم وجود قائمة بيانات.

عدد 3 محاضر عدم مطابقة للمواصفات

عدد 6 محاضر عدم وجود سجل تفتيش

عدد 6 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 13 شيكارة عدد 13 محاضر نقص وزن مابين 9-19جم

عدد 10 محاضر عدم وجود شهادة صحية

عدد 1 محاضر سلع مجهولة المصدر.

عدد 2 محاضر سلع دون فواتير.

عدد 1 محاضر مزاولة نشاط دون ترخيص

عدد 1 محاضر بيع بازيد من السعر الرسمي أسطوانة غاز

عدد 5 محاضر بيع بازيد من السعر الرسمي سجائر

عدد 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.