«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يحاصر أحد المنازل بجنين ويطلق النار تجاه ساكنيه

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الاحتلال يحاصر أحد المنازل في جنين ويطلق النار تجاه ساكنيه، واعتقل مصابا من داخل سيارة إسعاف أمام مستشفى جنين الحكومي، مع وجود انتشار مكثف لقوات الاحتلال بمحيط المستشفيات بمدينة جنين، وذلك في نبأ عاجل أفادت به القناة.

انتشال 160 شهيدًا من تحت الأنقاض بغزة

وفي نفس السياق، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بانتشال 160 شهيدًا من تحت الأنقاض بغزة، في 24 ساعة.

وتابعت القناة بأنَّ هناك نحو 50 ألف وحدة سكنية تهدمت كليا نتيجة القصف في غزة، منوهًا باحتياج قطاع غزة إلى مليون لتر من الوقود، بشكل يومي.