مجموعة السبع: ندعم تمديد الهدنة في غزة.. وملتزمون بإقامة دولة فلسطينية

أوضحت مجموعة السبع بأنها تدعم تمديد الهدنة في غزة وهدنة مستقبلية إذا لزم الأمر، كما ترحب بإطلاق سراح بعض المحتجزين وبوقف القتال بغزة، وتدعو للإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن المحتجزين بغزة.

كما أكدت التزامها بإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين، والتزامهم بالعمل مع الشركاء لمنع تصاعد الصراع، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الاحتلال يحاصر أحد المنازل بجنين ويطلق النار تجاه ساكنيه، واعتقال مصابا من داخل سيارة إسعاف أمام مستشفى جنين الحكومي، مع وجود انتشار مكثف لقوات الاحتلال بمحيط المستشفيات بمدينة جنين.

وتابعت القناة بأنَّ هناك نحو 50 ألف وحدة سكنية تهدمت كليا جراء القصف في غزة، منوهًا باحتياج قطاع غزة إلى مليون لتر من الوقود، بشكل يومي