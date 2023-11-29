عاجل.. الأهلي يعاقب لاعبيه بعد التعادل أمام سموحة

كشف الإعلامي سيف زاهر عن عقوبات تم توقيعها ضد لاعبي النادي الأهلي بعد التعادل أمام سموحة 0-0 في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري NILE.

وقال زاهر خلال حديثه ببرنامج ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: «الجهاز الفني بيوقع عقوبة مالية على لاعبي لفريق بعد التعادل أمام سموحة وسيكون هناك حديث قوي جدا من كولر مع اللاعبين كما عوَّد اللاعبين».

تفاصيل لائحة اللاعيبن داخل النادي الأهلي

وفي لائحة اللاعبين داخل النادي الأهلي هناك عقوبات في حال الخسارة أو التعادل على ملعب القلعة الحمراء أو خارجه، حيث يوقع كل لاعب على هذه اللائحة ليكون على علم بالخصومات عقب تلك النتائج.

وكان الأهلي وقع في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه سموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء الثلاثاء، لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري NILE. على ملعب عثمان أحمد عثمان.

بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري متنازلًا عن صدارة الدوري لصالح بيراميدز، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى 9 نقاط في المركز التاسع.