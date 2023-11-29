كيف تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 2023؟

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 2023، تحت شعار «فلسطين: أرض وشعب»، وهو الاسم الذي يحمله معرض جرى افتتاحه ويمتد خلال الفترة من 29 نوفمبر 2023 وحتى 8 يناير 2024؛ في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بردهة الزوار في نيويورك.

الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، يجسد المعرض المقام في مقر الأمم المتحدة إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية كحدث مؤلم وقع خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، عندما تم طرد وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من منازلهم ليصبحوا لاجئين.

ويشمل المعرض صوراً ومقاطع فيديو وأعمالاً فنية تصور حلقات مختلفة من الرحلة الفلسطينية قبل وأثناء وبعد النكبة، للتذكير بأن ما يقرب من 6 ملايين فلسطيني ما زالوا لاجئين، مع تعرض مئات الآلاف من هؤلاء اللاجئين لتهجير قسري إضافي، وقُتل الآلاف منهم، خلال حرب غزة عام 2023.

بداية التضامن مع الشعب الفلسطيني

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1977 للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما طلبت الأمم المتحدة في ديسمبر 2005 من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تنوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.

وفي العام 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم، كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين.