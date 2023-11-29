الاعلامى محمد فودة: الدكتور أيمن عاشور يكتب فصلاً جديداً في تاريخ التعليم العالى والبحث العلمى

أكد الكاتب والاعلامى محمد فودة على أهمية مشاركة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر "نحو العالمية Going Global" الذي تم تنظيمه في أدنبرة بأسكتلندا، موضحا أنها كانت مناسبة مهمة ليتحدث بشكل واضح وصريح عن الرؤى والأفكار التى يؤمن بها فضلاً عن ذلك فهذه المشاركة عكست وبشكل لافت للنظر التركيز على الدور الحاسم الذي يلعبه التعليم والبحث العلمي في تنمية البلدان وصقل الأجيال الجديدة، مؤكدا أن ما يقوم به الدكتور أيمن عاشور ليس فقط يدعم التعليم العالي في مصر، بل يمثل نقلة نوعية في الاحول نحو العالمية والتميز في التعليم.

الوزير يعمل على تفعيل دور الجامعات في تشكيل مستقبل التنمية الوطنية

وشدد الاعلامى محمد فودة على أن هذا الحدث العالمي يعد بمثابة منصة هامة للحوار والتفاعل حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتعليم العالي والتطوير العالمي، ففي هذا السياق، يتعمق الوزير عاشور في القيمة الأساسية للتعليم كمحرك رئيسي للتنمية في أي بلد خاصة أن هذه المشاركة، والتي تضمنت حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في مجال التعليم العالي والثقافة، تعكس الجهود الكبيرة التي يقوم بها الدكتور أيمن عاشور لرفع مستوى التعليم العالي في مصر والوقوف في صف الدول الرائدة في هذا المجال، وهذا ما يؤكد- وبما لا يدع مجالاً للشك- أنه يمثل بالفعل النموذج الحى للوزير المتمكن من قدراته التى تؤهله للنجاح بخطى ثابتة وبرؤى واضحة تستهدف تطوير منظومة التعليم فى مصر، ولقد حضر المؤتمر د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والسير ستيف سميث، ممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم، وسكوت ماكدونالد الرئيس التنفيدي للمجلس الثقافى البريطانى بالمملكة المتحدة، والسيدة مادلين أنسيل - المدير العالمي للتعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، والسيد مارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، والسيدة شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.

د. عاشور نجح فى إلقاء الضوء على تطور البنية التعليمية والبحثية خلال مشاركته في مؤتمر عالمى باسكتلندا

وأشاد "فودة" بكلمة الوزير خلال مشاركته بإحدى جلسات المؤتمر التي أدارها السير ستيف سميث، حول ما يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر من تقدم ونمو على كافة المسارات، موضحًا أبرز إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة، وتناول تنمية المؤسسات التعليمية والبحثية لتلبية احتياجات النمو السكاني والشرائح المختلفة من الطلاب في سن التعليم الجامعي، وكذلك استعراض أبرز ما قامت به الوزارة لتنمية المسارات التعليمية المختلفة وإتاحة مسارات تعليمية جديدة لإثراء التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى بناء كوادر جديدة من الباحثين والخريجين القادرين على تلبية تحديات العصر.

مصر تقفز 35 مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني والتقني.. وتتقدم 9 مراكز في المؤشر الفرعي للبحث والتطوير والابتكار

حيث استعرض د. أيمن عاشور جهود الدولة في الاستثمار من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة من جامعات أهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية بغرض التوسع والتنوع في إتاحة فرص التعليم المختلفة للطلاب، وجذب الطلاب الوافدين، ووضع مصر على خارطة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي، وأشار "فودة" إلى النشاطات المكثفة التى تحققها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى منها حصول مصر في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 على المركز الـ 90 على مستوى العالم، لتقفز مصر 5 مراكز مُقارنة بالعام الماضي الذي شغلت مصر فيه المركز 95 عالميًا، ويأتي التحسن في الترتيب هذا العام لمصر في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطوير العملية التعليمية التقنية وكذلك البحث والتطوير والابتكار.

مسارات جديدة مهمة لتطوير التعليم العالي أبرزها الشراكات الدولية والبرامج المشتركة

وأوضح فودة، أن الجامعات المصرية حققت طفرات مهمة فى تاريخ قطاع التعليم العالى المصرى، فضلا عن التطوير فى الجانب الصحى المتمثل فى المستشفيات الجامعية، وأيضا الجامعات الخاصة والاهلية، وأيضا النشاط الرياضى بالجامعات، وذلك فى ضوء الدعم الواضح والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى يولى كل القطاعات فى الدولة بالدعم المباشر.

وأكد الاعلامى محمد فودة ان ما يفعله الدكتور أيمن عاشور فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بتوجيهات من الرئيس السيسى، يؤكد أننا أمام وزير أكاديمى من طراز رفيع، ونشيط لا يعرف التعب طريق إليه خصوصا فى العمل، والنجاح الكلمة الأولى والأخيرة فى قاموسه.