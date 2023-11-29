وزير التعليم العالي يتابع تطورات مشروع الخرسانة المضيئة

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً لمتابعة آخر تطورات مشروع الخرسانة المضيئة، واستمع إلى عرض تقديمي من الفريق البحثي وآخر ما توصل إليه، ووجه بسرعة الانتهاء من التطبيق على نطاق تجريبي في بعض الأماكن، بالتوازي مع استمرار جهود البحوث والتطوير لزيادة القدرة التنافسية للخرسانة المضيئة بما في ذلك إمكانية التصنيع المحلي لكل العناصر والمواد النانوية المستخدمة في تصنيعها.

زيادة القدرة التنافسية للخرسانة المضيئة

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الأكاديمية مشروع البحوث والتطوير والابتكار والتطبيق التجريبي للخرسانة المضيئة، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، وأيضاً بحضور مسؤول المتابعة الفنية والتعاون الدولي بالأكاديمية.

أعضاء فريق المشروع

وينفذ المشروع، فريق عمل من خريجي الجامعة الأمريكية، المهندسة فاطمة النفالي، والمهندسة زينب عبد العزيز، والمهندسة ميار خيري، والمهندسة منّة الله سليمان، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد نجيب أبو زيد، الأستاذ بقسم هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الوزير، للمشروعات المهمة التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.