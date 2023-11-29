3.2 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد في أسبوعين

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم الإيرادات الذي حققها فيلم «بلوموندو» بطولة الفنان حسن الرداد، منذ طرحه في السينمات، قبل أسابيع، حيث يُعد أول الأفلام التي افتتحت موسم أفلام رأس السنة الجديدة.

وقال الموزع محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات الذي حققها فيلم بلوموندو، إنه حقق 3.2 مليون جنيه، في أسبوعين تقريبًا، بينما حقق في الـ24 ساعة الأخيرة 118.8 ألف جنيه.

أبطال وأحداث فيلم بلوموندو

فيلم بلموندو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، إذ يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.