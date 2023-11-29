رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

3.2 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد في أسبوعين

كتب:

أحمد حسين صوان
05:12 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
بلوموندو

بلوموندو

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم الإيرادات الذي حققها فيلم «بلوموندو» بطولة الفنان حسن الرداد، منذ طرحه في السينمات، قبل أسابيع، حيث يُعد أول الأفلام التي افتتحت موسم أفلام رأس السنة الجديدة.

وقال الموزع محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات الذي حققها فيلم بلوموندو، إنه حقق 3.2 مليون جنيه، في أسبوعين تقريبًا، بينما حقق في الـ24 ساعة الأخيرة 118.8 ألف جنيه.

أبطال وأحداث فيلم بلوموندو

فيلم بلموندو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، إذ يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

اقرأ المزيد:

فيلم «بلوموندو» يحقق 3 ملايين و250 ألف جنيه في دور العرض

فيلم «بلوموندو» لحسن الرداد يحقق 136 ألف جنيه في دور العرض خلال يوم

436 ألف جنيه إيرادات 10 أفلام مصرية خلال 24 ساعة.. «بلوموندو» يتصدر

فيلم «بلوموندو» يحقق 195 ألف جنيه في دور العرض خلال يوم
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.