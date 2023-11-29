«الضرائب» تكشف 9 معلومات مهمة عن توحيد الضريبة على المرتبات.. اعرفها

تواصل مصلحة الضرائب المصرية عقد ندوات يحاضر فيها نخبة من الخبراء داخل مصلحة الضرائب بشكل شبه يومي من أجل التوعية التوعية بالمنظومة الإلكترونية لتوحيد احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لمختلف فئات المجتمع الضريبي من خلال العديد من الوسائل، وذلك بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ويستطيع من خلالها الموظفون معرفة قيمة الضريبة المحصلة منهم بشكل شهري.

ما هي منظومة الضريبة على المرتبات؟

ووفقًا لحديث الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان صادر عن المصلحة، اليوم، أن الهدف من توحيد الضريبة على مرتبات التحول الرقمي للنظام الضريبي، وترصد «الوطن» 9 معلومات مهمة عن توحيد الضريبة على المرتبات بصورة شهرية وهي كالتالي:

9 معلومات عن منظومة الضريبة على المرتبات

- تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

- تسعى منظومة الضريبة على المرتبات، ويتم ذلك بصورة شهرية للتكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة الكور سيستم لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية.

- تهدف منظومة الضريبة على المرتبات إلى تعزيز الالتزام الضريبي.

- تهدف منظومة الضريبة على المرتبات إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات.

- العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة.

- وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيا.

- الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول

- مراحل نشر منظومة الضريبة الالكترونية على الأجور والمرتبات يبلغ عددها 8 مراحل.

- بدأت من 15 مارس 2023 وتنتهي في 15 ديسمبر 2024، بالتطبيق على جمع ممولي مصلحة الضرائب.