رئيس جامعة الزقازيق يلتقي ذوي الهمم استعدادا لبارالمبياد الجامعات

التقى الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالطلاب ذوي الهمم، المشاركين في بارالمبياد الجامعات المصرية، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023 بالمدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية.

وتأتي مشاركة الجامعة بالبطولة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور محمد جمال الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة، ومسؤولي المعاقين والدكتور هالة فاروق، والدكتور عصام عامر، والدكتور محمد رمضان، والدكتور محمود رمضان، والدكتور مايكل جرجس ومدرب الفريق محسن فودة.

طفرة غير مسبوقة في مجال تأهيل ذوي الهمم:

وخلال لقائه بأبنائه الطلاب ذوي الهمم، اطمأن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق عليهم، مؤكدا على توفير كل الإمكانيات وتذليل العقبات، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد وتحقيق مراكز متقدمة تليق باسم الجامعة ومكانتها، مؤكداً على أن ذوي الهمم يعدون شريك أساسيًا في الوطن، نظراً لكونهم كنزاً في المجتمع، مشيرًا إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضمان حقوقهم، الذي لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا ويؤكد على ذلك، مما يؤكد مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم.

48 طالبا وطالبة في المسابقات

جدير بالذكر أن وفد الجامعة يتكون من 48 طالباً وطالبة من ذوي الهمم من ذوي الإعاقات الحركية والمكفوفين وقصار القامة بالإضافة إلى مشرفين من الإدارة العامة لرعاية الطلاب، حيث ستنطلق المسابقات في رفع الأثقال وألعاب القوي وتنس الطاولة والكرة الطائرة وكرة الجرس.