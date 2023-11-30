عاجل.. كولر يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد، عن أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج «90+» المُذاع عبر قناة «النهار»: «صلاح محسن، هو أول الراحلين عن الأهلي في يناير، وكولر أبدى موافقته على هذا القرار».

إبراهيم سعيد: كولر سيوافق على رحيل صلاح محسن في يناير وأصاف: «مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أبدى موافقته على رحيل صلاح محسن لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال وجود عرض رسمي لبيعه».

وشدد: «الأزمة فقط هي رفضه الدخول في أي صفقة تبادلية وتحديدًا لصفوف مودرن فيوتشر من أجل ضم اللاعب عمر كمال عبدالواحد».

ولم يظهر صلاح محسن، بالمستوى المطلوب مع النادي الأهلي، حتى الآن بعد عودته من جديد بداية من الموسم الجاري.

وكان صلاح محسن، قد عاد إلى النادي الأهلي، مطلع الموسم الجاري، بعد انتهاء إعارته مع نادي سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي.