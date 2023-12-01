يتميز مولود برج الحمل بالتواضع لكنه لا يسمح لأحد أن يستغله، وإذا أحب شخصا يعطيه روحه ويقدم له كل المساعدات، وهو شخصية صادقة محبة للجميع، يحب الشخصيات المرحة والمحبة للحياة، ويبتعد عن الشخصيات التي تدخل في الاكتئاب بسهولة، وذلك لأن لا يستطيع السيطرة على تجنب الطاقات السلبية.

ومن مشاهير برج الحمل لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني، والممثل الكوميدي الإنجليزي شارلي شابلن، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل الجمعة 1-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الحمل بأنه هناك مسارات غير عادية على وشك الحدوث، وتتطلب منك الشجاعة، ومع ذلك لا تتعجل في اتخاذ أي قرارات متسرعة، وخذ وقتك وقم بتحليل الجوانب قبل اتخاذ القرار، وشجع روح الفريق في مكان عملك لأنه ضروري للنمو الشخصي والمهني.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

يحظى برج الحمل العازب بمواجهة صدفة تؤدي إلى قصة حب عاصفة، وربما يكتشف أولئك الذين يقعون في الحب بالفعل أشياء جديدة في علاقتهم، واليوم هو يوم استثنائي للتخطيط لإجازة رومانسية قد تعيد الدفء بينكما.