«قصور الثقافة» تختتم فعاليات برنامج «أهل مصر» في الوادي الجديد

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد فعاليات الملتقى الثالث عشر لشباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية «أهل مصر»، والذي استضافته محافظة خلال الفترة من 22 وحتى 30 نوفمبر بمشاركة 130 شاب وفتاة من 6 محافظات «شمال وجنوب سيناء، مطروح، أسوان، البحر الأحمر، القاهرة (الأسمرات) والوادي الجديد».

«يهمنا الإنسان» برنامج تستضيفة محافظة الوادي الجديد

وقال محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط: إن هيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد نظمت فعاليات الملتقى الثالث عشر لبرنامج «أهل مصر»، وذلك باعتبار المحافظة عاصمة للثقافة العربية، حيث يأتي البرنامج هذا العام تحت شعار «يهمنا الإنسان».

ختام فاعليات ملتقى أهل مصر

وتضمن الختام معرضًا لمنتجات الورش الفنية والحرفية التي أُقيمت طوال فترة الملتقى، وتقديم مجموعة من الأفلام التسجيلية، بالإضافة إلى عقد دوري ثقافي، وزيارات ميدانية وثقافية لأهم معالم المحافظة، شملت: مدينة القصر الإسلامية الأثرية بالداخلة، وزيارة المدرسة المصرية اليابانية والمدرسة الرسمية الدولية بالخارجة، بالإضافة إلى زيارة مركز الدكتور حسن حلمي للتعرف على أبرز الخدمات التي يقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة.