غرفة عمليات التنسيقية ترصد توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سفارة مصر بإيطاليا

أعلنت غرفة علميات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن السفارة المصرية بإيطاليا استقبلت الناخبين من أبناء الجالية، للتصويت في الانتخابات الرئاسية، إذ فتحت باب التصويت في التاسعة صباحاً بتوقيت إيطاليا، وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر، أيام الجمعة والسبت والأحد، في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.