رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

غرفة عمليات التنسيقية ترصد توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سفارة مصر بإيطاليا

كتب:

محمد أيمن سالم
11:25 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
المصريون في الخارج

المصريون في الخارج

أعلنت غرفة علميات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن السفارة المصرية بإيطاليا استقبلت الناخبين من أبناء الجالية، للتصويت في الانتخابات الرئاسية، إذ فتحت باب التصويت في التاسعة صباحاً بتوقيت إيطاليا، وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر، أيام الجمعة والسبت والأحد، في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

اقرأ المزيد:

ممثل حملة السيسي خلال مناظرة «التنسيقية»: التطور السياسي العام أدى إلى حراك كبير لم نعهده

أميرة صابر خلال مناظرة «التنسيقية»: حريصون على إجراء انتخابات المحليات

ممثل حملة عبدالسند يمامة بمناظرة «التنسيقية»: لا نستطيع إنكار تطور الدولة المصرية في السنوات السابقة

ممثل حازم عمر خلال مناظرة «التنسيقية»: جمعنا 63 ألف توكيل في فترة زمنية وجيزة ونمتلك 200 مقر
بقلم محمد أيمن سالم