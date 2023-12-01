وصول 50 شهيدا إلى مستشفى كمال عدوان جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة كتب: أحمد شوقي 07:05 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023 قطاع غزة أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، وصول 50 شهيدا إلى مستشفى كمال عدوان جراء قصف الاحتلال قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة عودة شاحنات المساعدات من قطاع غزة بعد تفريغ حمولاتها اليوم أكثر من 110 شهداء بعد ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأول مرة منذ استئناف الحرب.. إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه أسدود قطاع غزة القاهرة الإخبارية بقلم أحمد شوقي