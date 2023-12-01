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وصول 50 شهيدا إلى مستشفى كمال عدوان جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

كتب:

أحمد شوقي
07:05 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، وصول 50 شهيدا إلى مستشفى كمال عدوان جراء قصف الاحتلال قطاع غزة.

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بقلم أحمد شوقي