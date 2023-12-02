عاجل.. الزمالك يتفاوض مع لاعب الأهلي السابق

يتفاوض نادي الزمالك مع أحمد حمدي لاعب نادي مونتريال الكندي والأهلي السابق، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد إعلان النادي رحيل المصري من صفوفه بشكل رسمي خلال الفترة الماضية.

الزمالك يتفاوض مع لاعب الأهلي السابقوأكد مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن أحمد حمدي لاعب نادي مونتريال الكندي، تم عرضه من جانب أحد الوكلاء، وهناك موافقة مبدئية على ضمه إلى صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في صفقة انتقال حر، ولكن سيتم عرض اللاعب على طاقم الإسكاوتنج والجهاز الفني قبل التعاقد معه.

أحمد حمدي لاعب نادي مونتريال

وتابع: «نعلم أن هناك رغبة من نادي بيراميدز في الحصول على خدمات أحمد حمدي، ولكن تم التأكيد أن اللاعب لم يوقع على أي عقود للنادي السماوي حتي هذه اللحظة»، مشيرا إلى أن اللاعب أبلغ وكيله بأنه يرحب بالانتقال إلى نادي الزمالك، وسيتم حسم جميع هذه الأمور فور إنهاء أزمة القيد.

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