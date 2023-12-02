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الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مربعات سكنية كاملة شمال قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
09:51 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مربعات سكنية كاملة شمال قطاع غزة.

وأشارت مصادر إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، داهم منزل الشهيد خيري علقم في حي راس العمود ببلده سلوان، وقامت بلحام الأبواب والشبابيك لمنع الدخول اليهما لحين تنفيذ قرار هدمهما.

وفي وقت سابق، داهم جنود الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وفي إطار الانتهاكات الإسرائيلية على العاملين في الصحافة ووسائل الإعلام، أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 67 صحفيا وعاملا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

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بقلم هانى حسن