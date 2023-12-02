«التنسيقية»: انتظام العملية الانتخابية في سفارة مصر ببيروت بعد تأخر فتح التصويت 10 دقائق

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، والتي انطلقت أمس الجمعة.

وقالت الغرفة، إن الناخبين المصريين توافدوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالخارج لليوم الثاني، في سفارة مصر ببيروت في لبنان، بعد فتح باب التصويت.

فتح باب التصويت

وتأخر فتح باب التصويت في اللجنة لمدة 10 دقائق، ثم انتظمت العملية الانتخابية وبدأت اللجنة في استقبال الناخبين، حيث إن مواعيد فتح باب التصويت تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساء وفقا لتوقيت كل دولة.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

ضوابط تصويت المصريين بالخارج

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.