وزيرة البيئة: مناقشات التقييم العالمي للمناخ فرصة لتعزيز تمويل الدول النامية

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مصر في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ GST فيما يخص وسائل دعم التنفيذ، وذلك بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات، والوزراء المعنيين، والمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، ورئيس المفوضية الأوروبية، ويدير الجلسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ لمؤتمر المناخ COP27.

أكدت الوزيرة في كلمتها أن مناقشات التقييم العالمي للمناخ تمثل فرصة مثالية لتقييم وحشد العمل الدولي لتعزيز وسائل دعم التنفيذ، خاصة بعد مناقشات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ العام الماضي COP27، التي كانت سباقة في التركيز على مواطن القصور في إطار التمويل متعدد الأطراف، وتحديد 3 محاور لتطوير النظام التمويلي، سواء من خلال حشد المزيد من التمويل، وتيسير نفاذ الدول النامية إليه، والتركيز على أدوات التمويل الميسر مع مراعاة التحديات الجديدة.

وأضافت أن مصر تؤمن بأن التمويل الميسر هو أحد أهم أدوات تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم جهود الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع في هذا الصدد، منها إطلاق صندوق مصر السيادي الأخضر، وإنشاء الوكالة المصرية لضمان الاستثمار الأخضر.

وشددت على أهمية التزام الدول المتقدمة بتعهداتها المالية، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية لتنفيذ خططها الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مصر تدعو إلى تفعيل آليات التمويل الميسر، بما يضمن الوصول العادل إلى التمويل للجميع.