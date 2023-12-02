وزيرة البيئة: التمويل المطلوب لدعم الدول النامية في التكيف 2.5 تريليون دولار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التمويل المطلوب لدعم الدول النامية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية يتجاوز 2.5 تريليون دولار، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام هذه الدول.

وأوضحت أن حجم التمويل المطلوب سنويًا للتكيف يصل إلى 160 مليار دولار، بينما لا تتجاوز التدفقات التمويلية الفعلية 22 مليار دولار سنويًا، مضيفة هذا التمويل مطلوب لتنفيذ تعهدات الدول النامية في مجال التكيف حتى عام 2030، والتي تتضمن بناء السدود والحواجز البحرية، وتطوير شبكات الري، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وغيرها من الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن حجم التمويل المطلوب لتنفيذ التحول في الطاقة يتجاوز التريليون دولار سنويًا، و4 تريليون دولار لتنفيذ الحياد الكربوني، وهو ما يمثل تحديًا أكبر أمام الدول النامية، لافتة إلى أن أزمة المديونية التي تواجه الدول النامية نتيجة عوامل خارجية، تمثل قيدًا إضافيًا عليها يرفع من تكلفة التمويل ويزيد صعوبة النفاذ للقروض.

وشددت على أهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية لتنفيذ تعهداتها في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال آليات التمويل المرنة ومتعددة الأطراف.