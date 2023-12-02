وزيرة البيئة: الرئيس دعا للتضامن في مواجهة تحديات تمويل التكيف مع تغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا في فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، في كلمته؛ الدول إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة التكلفة التي تفرضها أزمات المناخ المتتالية على الاقتصاد العالمي، والتي تصل إلى تريليونات الدولارات كل عام.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هذه الإجراءات تشمل:

الإسراع في تفعيل آليات التعامل مع الديون في الدول النامية، بما فيها الدول متوسطة الدخل.

الانضمام لمبادرة تحالف الديون المستدامة التي أطلقتها مصر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

البناء على مبادرة بريد جتاون لرئيس وزراء بربادوس، لاسقاط كل الرسوم الإضافية عن الدول النامية من المؤسسات التمويلية الدولية.

تسريع وتيرة عملية إعادة هيكلة منظومة التمويل الدولية، لتيسير حشد تمويل إضافي لتغير المناخ.

التركيز على أدوات التمويل الميسر من منح وقروض ميسرة.كما دعا الرئيس إلى ضرورة التجاوب الدولي لتحديات تمويل التكيف، وتمويل الخسائر والاضرار المناخية، ومضاعفة تمويل التكيف أربع مرات على الأقل، وسرعة التفعيل السريع والمناسب لآليات التمويل المبتكر.

وأكّدت أنَّ ئيس الجمهورية شدد على أنَّ أي إجراءات أحادية لفرض قيود أو تحديات على تدفقات التجارة والاستثمار، أو التأثير سلبا على تنافسية الدول النامية، ستكون لها تداعيات سلبية اقتصاديا واجتماعيا.