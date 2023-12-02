رئيس الوزراء يسلم وحدات «سكن لكل المصريين» للمستفيدين في حدائق أكتوبر

يسلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» للمستفيدين بمدينة حدائق أكتوبر.

يذكر أن رئيس الوزراء بدأ جولة، صباح اليوم بمدينة السادات وتفقد نموذجا من الوحدات السكنية المؤثثة المُخصصة لمحدودي الدخل بحي الفردوس بمدينة السادات، وهي وحدات يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين)، وسلم عددا من الوحدات.