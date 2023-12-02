«الأحرار الاشتراكيين»: إقبال المصريين بالخارج على لجان الانتخابات يؤكد مدى حبهم لبلادهم

أشاد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، وقال إن حضور الجماهير للمشاركة بالعملية الانتخابية واصطفافهم أمام صناديق الاقتراع يؤكد مدى حبهم لبلادهم وعشقهم لتراب الوطن الذي نشأوا فيه.

المصريون المغتربون ليسوا بمسافة بعيدة

وقال طارق درويش خلال تصريحاته للوطن إن خروج أبناء الجالية المصرية إلى مقار اللجان بمختلف السفارات المصرية بدول العالم يؤكد أن المصريين المغتربين ليسوا بمسافة بعيدة عن ما يحدث على أرض الوطن، وعلى دراية كافية بما يتم من مشروعات قومية وتنموية بالبنية التحتية لاقتصادنا القومي والتي من شأنها أن تحسن المستوى المعيشي للمواطن المصري.

وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: وتعود تلك المشاركة والنزول لصناديق الاقتراع بكثافة لقيام الحملات الانتخابية للمرشحين بدورها المنوطة به في الترويج لمرشحيها على مستوى نطاقي واسع؛ الأمر الذي يؤكد أن الناخبين كانوا على دراية كافية بالمرشحين الأربعة.