مدينة بريطانية شهيرة تعلن إفلاسها بسبب المشردين

أسباب عديدة تؤدي إلى إفلاس الأشخاص والشركات في مختلف دول العالم، لكن هل سمعت من قبل عن دولة أو مدينة تعلن إفلاسها.. حدث هذا بالفعل في مدينة نوتنغهام البريطانية التي أعلنت أنها في حالة إفلاس الأمر الذي ما يعني أن المدينة سوف تتوقف عن الوفاء بجميع بنود الإنفاق عدا الخدمات التي يجب توفيرها بموجب القانون زذلك لما لما ذكره موقع .

جاء إفلاس مدينة نوتنجهام بعد شهرين من إفلاس مدينة برمينجهام البريطانية، حيث أعلن مجلس المدينة أنه يوجد عجز كبير في ميزانيته المالية بما يقدر بـ 23 مليون إسترليني، إذ قال المدير المالي للمجلس بأنه من غير الممكن إتاحة ميزانية كافية لهذا العام.

أسباب إفلاس المدينة

هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى إفلاس مدينة نوتنجهام البريطانية، أبرزها المشاكل المالية التي تؤثر على مجالس المدن في بريطانيا مثل زيادة الطلب على الرعاية الاجتماعية للأطفال والبالغين، وارتفاع عدد المشردين، وتداعيات التضخم، ومن المقرر انعقاد اجتماع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة من أجل مناقشة الموقف الذي تعرضت له المدينة.

في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي، أعلنت «بيرمنجهام»، التي تعد ثاني أكبر المدن في بريطانيا، أنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، إذ أصدرت إشعاراً بموجب المادة 114 من قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 يقضي بإعلان الإفلاس.

معلومات عن مدينة بيرمنغهام

وتعتبر مدينة «بيرمنجهام» من أكبر 10 مدن موجودة في المملكة المتحدة من حيث الحجم، وهي من الوجهات السياحية الشهيرة في إنجلترا، وتشتهر بسبب أسطورة روبن هود قديما وصناعة الدراجات والتبغ، بالإضافة لصناعة أقمشة الدانتيل وتحتوي على العديد من المعالم التاريخية والأثرية من بينها قلعة نوتنجهام.