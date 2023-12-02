اتحاد المصريين بالخارج: الإقبال على لجان الانتخابات فاق توقعاتنا بكثير

قال المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن هناك تواجدا ومتابعة مع جميع القنصليات في العالم اعتبارا من مساء الخميس الماضي مع بداية التصويت في دولتي نيوزيلاندا وأستراليا وحتى أمريكا مساء أمس الجمعة.

الاتحاد العام للمصريين بالخارج

وأضاف «علي» في بيان، أن الحضور كان أكثر من المتوقع، واليوم شهد إقبالا أكبر، مشيرا إلى أن الجميع يدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب محمد أبو العيش عضو مجلس إدارة الاتحاد عن سعادته بمشاركة المصريين في الخارج لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها رسالة للمصريين بالداخل للمشاركة في الانتخابات التي تبدأ خلال أيام.

وأضاف أبو العيش، أن الانتخابات الرئاسية أظهرت وطنية الشعب المصري وحرصه على سلامة وأمن البلاد، وتوجه رسالة للعالم أجمع تظهر حبنا ودعمنا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

العملية الانتخابية خارج مصر

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ذكرت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مُقيمًا أو مُسافرًا لفترة وجيزة، أن يُدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج. وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.