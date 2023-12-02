«الوطنية للانتخابات»: التصويت بأصل البطاقة ولو منتهية أو جواز سفر سارٍ

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن القانون لا يسمح سوى بالتصويت بأصل بطاقة الرقم القومي ولو منتهية أو أصل جواز السفر بشرط أن يكون سارياً في عملية التصويت، لافتاً إلى أن تقدير الحالة يرجع لرئيس اللجنة.

جاء ذلك ردا على سؤال السفير ماهر المهدي، سفير مصر لدى دولة تشيلي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن مدى إمكانية التصويت بصورة بطاقة الرقم القومي، دون الأصل من عدمه.

وبدأ الاقتراع بالخارج منذ أمس الجمعة ويستمر حتى غد الأحد اليوم الثالث والأخير في تصويت المصريين بالخارج.

الانتخابات تجري في 121 دولة حول العالم

وتُجرى عملية انتخابات الرئاسة خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.