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قصواء الخلالي: المصريون بالخارج قدموا صورة مميزة بمشاركتهم في انتخابات الرئاسة

كتب:

محمد عزالدين
09:25 م | السبت 02 ديسمبر 2023
الإعلامية قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العملية الانتخابية تشهد إقبالا كبيرا من المصريين بالخارج، وهناك حرص على اختيار وتحديد المصير المصري من المصريين بالخارج، وهناك حرص على المشاركة، وهذا ما لُمِس أمس واليوم.

انتهاء التصويت في 29 لجنة

وأضافت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت بيانا أوضحت فيه أن التصويت انتهى في 29 لجنة بالخارج، والاستمرار في 108 لجان بالخارج نظرا لفروق التوقيت بين الدول.

متابعة كبيرة من وسائل الإعلام

وأشارت إلى أن هناك متابعة كبيرة للانتخابات الرئاسية في الخارج، وهناك اهتمام كبير من وسائل الإعلام الإقليمية بملف الانتخابات المصرية، لافتة إلى أن المصريين بالخارج قدموا صورة مختلفة ومميزة لمشاركتهم وحرصهم على المشاركة في الانتخابات.

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