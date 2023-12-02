«التنسيقية»: الثلوج لم تمنع أبناء مصر بفرنسا من التصويت في الانتخابات الرئاسية (صور)

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرار توافد أبناء الجالية المصريّة في باريس، في اليوم الثاني من العملية الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رغم برودة الجو وهبوط الثلج في فرنسا.

وتستقبل السفارة المصرية في فرنسا، أبناء الجالية المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني، وفقًا للتوقيت المحلي في فرنسا، وجرى فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت، وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

الناخبون في الخارج

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم «27» لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.