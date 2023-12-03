الحظ معاهم والفلوس بالرزم.. 5 أبراج على موعد مع ترقية وزيادة خلال أيام

الترقية في العمل والحصول على المال الوفير من أهداف الكثير من الأشخاص، ومن المعروف أن تحقيق المكاسب يتوقف في الأساس على العمل بجهد وذكاء وانتهاز الفرص، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن هناك أبراج فلكية سيرافقها حظ جيد وفرص كثيرة لتحقيق المكاسب المادية في بداية شهر ديسمبر الجاري.

وفي هذا الشأن قالت الدكتور عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك بعض الأبراج الفلكية التي سيحظى مواليدها بحظ رائع خلال بداية شهر ديسمبر، بعضهم في الحياة المهنية، والبعض في الحياة المادية، حيث يحتاجون أنه إلى الانتباه لبعض الأشياء ليتمكنوا من انتهاز هذا الحظ بشكل جيد.

أبراج تحصل على حظ كبير في بداية ديسمبر

وجاءت من ضمن الأبراج الفلكية التي يكون لها حظ وفير في العمل والحصول على المال خلال الأيام القادمة برج الجدي والعذراء وكذلك برج الثور وذلك لأن يتواجد كوكب عطارد في صالح هذه الأبراج خلال الإثنى عشر يومًا الأولى من شهر ديسمبر، ما يمنح مواليده قدرة على تحقيق النجاح خلال هذه الفترة، لذلك لابد على الأشخاص الحرص على تحقيق النجاح: «الأبراج دي في أول 12 يوما من الشهر الجاري ليهم حظ كبير ويحاولوا يستغلوا الفترة دي لأني عطارد هيديهم فرص جيدة في الحصول على المال».

برج القوس والعقرب

برج القوس أيضا من الأبراج التي يكون لها حظ وفير خلال الأيام القادمة فبرج القوس يتواجد لديهم كوكبي المريخ والشمس، إذ يتيح لهم فرصة كبيرة في الحصول على المال والوصول إلى أهدافهم بكل سهولة، كما أن من ضمن الأبراج هو برج العقرب وذلك لأن مولود برج العقرب يتميز بالذكاء الشديد، كما يتمتع بقدرة عالية على التركيز على طموحاته وأهدافه، إذ أنه من المتوقع أن يحقق أهدافه في العمل، وفقا لما ذكره موقع «indiatimes».

برج الميزان من الأبراج التي حصل على ترقيه في العمل وسيحقق أرباحا كثيرة في بداية شهر ديسمبر، وذلك لأن مواليد برج الميزان يعرف بحبه الشديد للعمل وتميزه، كما أن من ضمن الأبراج هي مولود برج السرطان، حيث يتميز بالصبر والقوة بالعمل، ويحرص على تحقيق أهدافه، وسيحصل في بداية ديسمبرعلى ترقية وتجميع أموال.