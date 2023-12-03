نتنياهو: الحرب على غزة ستستمر حتى تحقق كامل أهدافها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن الحرب على غزة ستستمر «حتى تحقق كامل أهدافها».

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، وبدأت الخلافات في حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي تظهر لوسائل الإعلام العالمية والمحلية، فبعد عقد مؤتمر صحفي لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، عُقد بعدها مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن رفض وزير الدفاع الإسرائيلي، حضور مؤتمر صحفي مشترك معه.

وأكد نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي الخاص به، أن الحرب على قطاع غزة مستمرة، وستستمر حتى تحقيق كل الأهداف، والقتال سيكون شديدا لتحقيق هذا، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف أن قرار الحكومة حاسم وهو تحقيق الأهداف في القضاء على المقاومة وإعادة المختطفين، ونحن ملتزمون باستعادة الأمن في الجنوب وفي الشمال.

وأكد نتنياهو خبر مقتل العقيد أساف حمامي، حيث قال «وصلتنا أخبار محزنة للغاية وهي أن العقيد أساف حمامي سقط في القتال في السابع من أكتوبر».

ففي الوقت الذي أعلن فيه نتنياهو رفض وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي حضور مؤتمر صحفي معه، ظهر جالانت في مؤتمر منفردًا ليتحدث عن العمليات العسكرية التي يقودها في قطاع غزة.

وقال إن العمليات العسكرية التي تتم في قطاع غزة لا تهدف للسيطرة عليه بشكل دائم، بل هي تقويض لقدرات حركات المقاومة الفلسطينية وإنهاء سيطرتها على غزة.