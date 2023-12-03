تفاصيل استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية في غزة.. عالم شهير في الفيزياء

في قصف عنيف استهدف منازل المدنيين في غزة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد الدكتور سفيان تايه، رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، هو وأفراد عائلته وعدد كبير من النازحين في منطقة الفالوجة بجباليا شمالي قطاع غزة.

من هو الدكتور سفيان تايه؟

الدكتور الفلسطيني «سفيان تايه» الذي استشهد صباح اليوم في غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة، هو عالم شهير في الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية، وأحد أبرز الشخصيات في المجال الأكاديمي والإداري في قطاع غزة، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الدكتور سفيان أحد مواليد مخيم جباليا شمال قطاع غزة من مواليد سنة 1971، وله إسهامات علمية كبيرة في مجال الدراسات والأبحاث العلمية التي يتم نشرها سنويا في مجلات ودوريات علمية كبيرة، وخلال مسيرته العلمية تم تصنيفه ضمن أفضل الباحثين حول العالم لعام 2021، نقلا عن وزارة التعليم العالي بحسب مصادر أكاديمية فلسطينية.

منصبه الأخير في اليونسكو

في مطلع عام 2023 عٌين لكرسي اليونسكو لعلوم الفيزياء والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في فلسطين، قبل أن يصدر قرار رسمي بتعيين «تايه» رئيسا للجامعة الإسلامية في غزة في الثامن من يوليو الماضي، بحسب بيان النعي الخاص به على الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

جوائز علمية هامة في الفيزياء

الدكتور الفلسطيني «تايه» كان يحمل درجة الأستاذية في تخصص الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية، وحصل على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشباب، وهي أول جائزة عربية تهتم بالبحث العلمي للباحثين العرب على وجه التحديد، وتسعى الجائزة إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في جميع أنحاء الوطن العربي، كمان حصل الشهيد «تايه» أيضا على العديد من الجوائز العلمية الأخرى.