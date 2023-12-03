صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة ماجن بغلاف غزة.. وإسرائيل تحذر من صواريخ الفصائل

أعلنت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة ماجن بغلاف غزة، محذرة من إطلاق صواريخ قادمة من قبل الفصائل الفلسطينية.

وأشار الصحيفة إلى أنه تم إجلاء المجتمعات القريبة من الحدود مع القطاع إلى حد كبير من المدنيين منذ 7 أكتوبر.

وفى سياق متصل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ وسائل إعلام فلسطيني أعلنت مقتل عدد كبير من جنود الاحتلال إثر تفجير عبوات في تمركز لهم يضم 60 جنديا شرق جحر الديك وسط غزة.

جيش الاحتلال يقصف أكثر من 400 هدف

وعلى جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه قصف أكثر من 400 هدف في قطاع غزة منذ استئناف الحرب عقب الفشل في تمديد الهدنة الإنسانية.

وذكر جيش الاحتلال، وفق ما نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أنّ تل أبيب منفتحة على إعادة تنفيذ وقف إطلاق النار حال إطلاق سراح المزيد من الرهائن.