الهيئة العامة للاستعلامات: مصر تتولى دورا سياسيا مهما في قضية فلسطين

قال المستشار عبد المعطي أبو زيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك دعما كبيرا من قبل الدولة المصرية للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ وليس من اليوم، إذ تتولى دورا سياسيا مهما بين دول العالم.

دور مصر في دخول المساعدات لغزة

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تناضل دبلوماسيا وسياسيا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل وقف العدوان والوصول إلى حل شامل عادل بشأن القضية، مشددا على أن مصر بذلت جهودا كبيرة من أجل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل طرفا رئيسيا في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في كل نقطة دماء سقطت من أطفال غزة، وشريكة أسياسية في العدوان على غزة.

إدارة الرئيس بايدن لم تكن جيدة في السنوات الماضية

وأضاف أن إدارة بايدن لم تكن جيدة في السنوات الماضية، ويفخر بأنه «صهيوني»، بالإضافة إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكية بأنه جاء لإسرائيل كونه يهوديا وليس أمريكيا.

تأثيرات الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية

وأوضح أن تأثيرات الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية ليست سببا رئيسيا فيما يحدث في غزة، مشيرا إلى أن هناك دعما كبير من الجانب الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة وارتكاب الجرائم.