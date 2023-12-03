لليوم الثالث.. إقبال كبير للناخبين على السفارة المصرية في فرنسا (فيديو)

أعلنت الدكتورة جيهان جادو، منسق حملة مواطن في فرنسا، إقبال الناخبين بكثافة على السفارة المصرية، رغم انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN» اليوم، أن السفارة المصرية استقبلت الراغبين في الإدلاء بأصواتهم الجمعة الماضية، والاستعدادات كانت متميزة جدا.

الإقبال كان من الفئة العاملة وفئة كبار السن ومن السيدات

وأكدت أن الإقبال كان من الفئة العاملة وكبار السن والسيدات حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يعكس الوعي لدى المواطن المصري والشعور بمسؤوليته تجاه بلده.

ضمان سهولة عملية التصويت

وأوضحت أن السفارة المصرية في فرنسا قامت بالعديد من الاستعدادات لضمان سهولة عملية التصويت للمواطنين، بما في ذلك توفير وسائل النقل المجانية للمواطنين للذهاب إلى مركز الاقتراع، وتوفير أوراق الاقتراع باللغة العربية والإنجليزية.

اهتمام كبير بمشاركة المصريين بالخارج

وأشادت بالدور الكبير الذي قامت به السفارة المصرية في فرنسا لتسهيل عملية التصويت للمواطنين، مؤكدة أن هذا يعكس مدى الاهتمام الكبير من جانب الدولة المصرية بمشاركة المصريين بالخارج في جميع الاستحقاقات الانتخابية.