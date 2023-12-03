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توافد المصريين بالنمسا للتصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث

كتب:

شروق مراد
02:23 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
المصريون في الخارج

المصريون في الخارج

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، توافد المواطنين المصريين المقيمين في النمسا للتصويت في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، لليوم الثالث على التوالي.

وفتحت سفارة مصر في النمسا أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الدستوري المهم.

وكانت السفارة المصرية في النمسا عملت على توفير التسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثالث يوم من أعمال التصويت التي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء.

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بقلم شروق مراد