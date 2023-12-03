مستشفى غزة الأوروبي: عدد الجرحى يفوق الطاقة الاستيعابية.. والمئات يعانون من الشلل

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد، إن المشهد الكارثي في المستشفى لا يمكن وصفه في ظل عدم تمكن الطواقم الطبية من تقديم الخدمات الطبية لكل الجرحى الذين ما زالوا يصلون إليه، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

900 جريح في المستشفى

أضاف «العقاد» لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم، أن هناك 900 جريح يتواجدون في المستشفى الذي جرت توسعته من 250 سريرا إلى 450، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين، ما يعني أن القدرة الاستيعابية باتت فوق طاقة المستشفى، مطالبا بالمسارعة العاجلة في تعزيز الطاقم الطبي.

مئات الجرحى يعانون من شلل نصفي

ولفت إلى أن هناك المئات من الجرحى يعانون من شلل نصفي وشلل كلي إلى جانب مرضى العظام، الذين هم بانتظار إجراء العمليات الجراحية التي باتت غير متوفرة في المستشفى جراء الشح الكبير في المستلزمات الطبية اللازمة لإجرائها، مشيرا إلى أن هناك قرابة 40 مريضا بحالة خطرة وموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.