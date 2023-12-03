انتهاء اليوم الأخير لتصويت المصريين في الصين بالانتخابات الرئاسية
كتب:
محمد سعيد الشماع
03:40 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
غلق الصناديق في انتهاء اليوم الثالث
استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لقطات من انتهاء اليوم الثالث من التصويت للمصريين في الصين، بالانتخابات الرئاسية، وغلق لجنة اقتراع المصريين، وانتهاء الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.
وقالت الحملة الرسمية: «يمكنكم أيضا مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج خلال عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: 01093576357»
يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.