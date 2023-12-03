مهرجان رسم لذوي الهمم والأطفال أمام مقر لجنة الانتخابات بعمان (صور)

نظمت الجالية المصرية في سلطنة عمان، مهرجان للرسم لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المصريين، خارج المقر الانتخابي، أثناء مشاركة أبناء الجالية المصرية في الماراثون لليوم الثالث، وسط حالة من الفرحة من ذوي الهمم والأطفال المشاركين.

مهرجان الرسم أمام مقر الانتخابات في سلطنة عمان

وأكد أحمد محفوظ، نائب رئيس حملة مواطن بسلطنة عمان، أن مهرجان الرسم للأطفال وذوي الهمم، يأتي في إطار الاحتفالات التي تٌنظمها الجالية المصرية على هامش الانتخابات الرئاسية، لإدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال الذين حضروا برفقة أسرهم للمشاركة في الانتخابات.

محفوظ: الإقبال على الانتخابات كبير في آخر أيام التصويت

وأضاف نائب رئيس حملة مواطن بسلطنة عمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأطفال كانوا سعداء بمشاركتهم في مهرجان الرسم، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية تشهد إقبالا كبيرا في يومها الأخير قبل غلق باب التصويت.

وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية في سلطنة عمان، تٌذلل كل العقبات أمام مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية من وقت دخولهم إلى الانتهاء من التصويت، لكي تتم العملية الديمقراطية بكل سهولة.