آخر ظهور لـ أشرف عبد الغفور قبل وفاته (صور)

خيم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، قبل قليل، نتيجة حادث سير تعرض له بمدينة السادس من أكتوبر، حيث نُقل الجثمان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وسجّل آخر ظهور للفنان أشرف عبد الغفور، قبل أسابيع من وفاته، وتحديدًا 24 أغسطس الماضي، في مدينة العلمين الجديدة، حيث حرص على حضور الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، بصحبة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

وحرص أشرف عبد الغفور، على التقاط العديد من الصور التذكارية وقتها، كشف عنها ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

يذكر أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نعت ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل في حادث سير أليم.

وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الزميل الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.