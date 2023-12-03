أشرف عبد الغفور في تصريحات لـ«الوطن» قبل رحيله: أفنيت عمري بالمسرح

رحل الفنان أشرف عبدالغفور عن عالمنا، مساء اليوم، إثر تعرضه لحادث سير بمنطقة الشيخ زايد، وفقا لما أكده الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وتحدث أشرف عبدالغفور لـ«الوطن»، قبل وفاته، عن حال المسرح قائلاً: «المسرح يحتاج لأن يظل شابًا طوال الوقت، ولابد من تواصل الأجيال، وأنا عاصرت أجيالاً شامخة من الرجال والنساء فى المسرح، وأن العصر السريع الذي نعايشه لا يستطيع مواكبته إلا الشباب ويجب الاستفادة من طاقتهم وبلغتهم المعاصرة».

أشرف عبدالغفور: تربيت على عروض المسرح القومي

أضاف «عبدالغفور»، أنه أفنى عمره في مسرح الدولة، وخرج منه للعديد من العروض في مسرح الطليعة والأوبرا، وتربي على عروض المسرح القومي، وأصبح كل شيء في حياته مرتبطة به، مضيفًا أنه قلما يجد نصا جيدا يحمسه على العودة له من جديد، خاصة أنه يفضل النصوص العربية في الأعمال المسرحية، لأنها تحمل قيمة فنية كبيرة.

أشرف عبدالغفور رئيس لجنة تحكيم للمهرجان القومي للمسرح

وشارك الفنان أشرف عبدالغفور كرئيس لجنة تحكيم فى الدورة الـ16 لمهرجان القومي للمسرح المصري، والتى كانت تحمل اسم الزعيم عادل إمام، ورحل عن عالمنا، منذ قليل، بعد تعرضه لحادث سير مروع، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد، ولكن وافته المنية وصعدت روحه إلى بارئها، ويتواجد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، برفقة أعضاء المجلس، في المستشفى لإنهاء إجراءات الوفاة.