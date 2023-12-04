مرصد الأزهر: منظمة يهودية تستهدف مؤيدي القضية الفلسطينية في أمريكا

أكّد مرصد الأزهر أن تكميم الأفواه، والتهم «المعلبة» الجاهزة للاستخدام، و«الاستهداف» جميعها أدوات تستخدم ضد المؤيدين للقضية الفلسطينية في العالم، إذ كشف أحد الناشطين الأمريكيين عن قيام منظمة يـ هـ ودية متطرفة داعمة للاحتلال الإسرائيلي تدعى Canary Mission بنشر معلومات شخصية عن بعض النشطاء اليهود وغيرهم من المؤيدين لفلسطين المناهضين للاحتلال الإسرائيلي وني بما يعرض حياتهم للخطر من قبل المتطرفين الداعين للكيان المحتل.

منظمة يهودية تستهدف المؤيدين للقضية الفلسطينية

وأضاف المرصد في بيان له، أنَّه في مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الموثق بصور مفصلة عن هؤلاء النشطاء، تبين أن المعلومات التي تنشرها تلك المنظمة -المتسترة تحت اسم لا يدل على حقيقة نشاطها- تسبب في مقتل الناشطة اليهودية سامنثا وول، قائدة معبد يهودي ورئيس جمعية المنتدى المسلم-اليهودي في ديترويت، وهي واحدة من أكثر الناشطين في مجال تقوية العلاقات المجتمعية وعارضت بوضوح أي دعوات للكراهية أو المعاداة بين المسلمين واليهود إلى جانب إدانتها لحرب الكيان المحتل الغاشمة على غزة، ورغم ذلك، استبعدت الشرطة الأمريكية أن تكون تلك الجريمة –التي استهدفت سامنثا أمام منزلها- جريمة كراهية؛ نظرًا للعلاقات القوية التي تتمتع بها داخل المجتمع المحلي، خاصة المجتمع المسلم.

وتابع المرصد: «مالك الفيديو الذي كشف توجهات المنظمة المتطرفة رجح أن الدافع للجريمة هو المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمنظمة، يشار إلى أنه تعذر على مرصد الأزهر الدخول إلى الموقع الذي استشهد مالك الفيديو ببعض اللقطات المأخوذة منه؛ إذ يعد الموقع مرجعًا استرشاديًا للمتطرفين المؤيدين للكيان الصـ هـ يوني للوصول إلى النشطاء والداعمين للفلسطينيين واستهدافهم.

وأوضح المرصد أنه بمراجعة المرصد لصفحة المنظمة اليهودية المتطرفة التي تعرف نفسها عبر جوجل بأنها «توثق معلومات عن الطلاب والجماعات التي تدعو لكراهية الولايات المتحدة، وإسرائيل واليهود، وجدنا أن الصفحة بالفعل تعج بمنشورات ومعلومات عن أشخاص وجماعات مؤيدة لفلسـ.طين وتعارض أفعال الكيان الإسرائيلي الدموية، إذ تذكر بعض تلك المنشورات أماكن حضور هؤلاء الأشخاص في فعاليات بعينها، الأمر الذي نعتبره تحريضًا مباشرًا ضدهم.

واختتم المرصد بيانه قائلا: «ومن بين الشخصيات التي لها تبويب خاص ببياناتها على موقع المنظمة المتطرفة، النائبة الفلسطينية الأمريكية رشيدة طليب، لكننا مع الأسف لم نتمكن من الدخول ورؤية هذه البيانات وما كتب عنها من تحريض مباشر ضدها على الصفحة؛ علمًا بأن رشيدة وغيرها من النشطاء المسلمين وغير المسلمين المؤيدين لفلسطين يتلقون تهديدات بالقتل يوميًا تستهدفهم هم وعائلاتهم أيضًا، فقد أعلنت النائبة عن ولاية مينيسوتا الأمريكية، إلهان عمر، عن تلقيها تهديدات بالقتل لها ولأسرتها أكثر من أي وقت مضى جراء تأييدها للقضية الفلسطينية وحديثها المتواصل عنها».